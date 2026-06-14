Meteoroloji Uyardı: 22 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji, bugün Ordu, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay'da kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı verilere göre, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı, Adana'nın doğu ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları, tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA