21 ilde DEAŞ operasyonu: 70 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, 21 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesaplarından DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.