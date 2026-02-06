Haberler

YKS başvuruları başladı

ÖSYM, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuruların 6 Şubat - 2 Mart 2026 tarihleri arasında kabul edileceğini duyurdu. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgulandı.

Ösym Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, YKS'nin 20- 21 Haziran'da yapılacağı belirtilerek, "20 Haziran 2026 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. Sınava başvurular, 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir" denildi.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2026-YKS Kılavuzu'nda yer aldığı ifade edilerek, "Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2026-YKS'ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2026-MSÜ Kılavuzu'nda yer almaktadır. Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-Devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
