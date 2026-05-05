MEB şube müdürlerinin 2026 yer değiştirme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğünce, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin 2026 yer değiştirme işlemlerine ilişkin kılavuz yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 2026 yer değiştirme takvimine göre yürütülecek.

Bu kapsamda bölge hizmetine bağlı yer değiştirme tercih başvuruları 15-19 Haziran'da, atamalar ise 26 Haziran'da gerçekleştirilecek.

İsteğe bağlı yer değiştirme tercih başvuruları 6-10 Temmuz, atamalar 17 Temmuz'da yapılacak.

Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

Kılavuza "personel.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.