Millî Savunma Üniversitesi Başvuruları 5 Ocak'ta Başlayacak

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre, 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) için başvuru süreci 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 29 Ocak 2026'da tamamlanacak.

MSÜ'ye katılmak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Sınav, 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Başvuru süresini kaçıran adaylar için 3 Şubat 2026 tarihinde geç başvuru imkanı tanınacak. MSÜ sınav sonuçlarının ise 26 Mart 2025 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor.