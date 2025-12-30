Haberler

Millî Savunma Üniversitesi Başvuruları 5 Ocak'ta Başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru sürecinin 5 Ocak'ta başlayacağını ve 29 Ocak'ta sona ereceğini açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre, 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) için başvuru süreci 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 29 Ocak 2026'da tamamlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının 5 Ocak 2026'da başlayacağını duyurdu.

MSÜ'ye katılmak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Sınav, 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Başvuru süresini kaçıran adaylar için 3 Şubat 2026 tarihinde geç başvuru imkanı tanınacak. MSÜ sınav sonuçlarının ise 26 Mart 2025 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
ABD'den İran ve Venezuela'ya yaptırım kararı

Trump köprüleri atıyor! İki ülkeye yaptırım kararı
Infantino ilk kez açıkladı: Ofsayt kuralında değişiklik

Infantino ilk kez açıkladı: Ofsayt kuralında değişiklik