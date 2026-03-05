Albüm: Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde Çinli Firmalar İlgi Odağı Oldu

BARSELONA, 5 Mart (Xinhua) -- 2026 Mobil Dünya Kongresi pazartesi günü İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı.

Kongre organizatörlerine göre, ilk kez kurulan Çin Pavyonu'nda büyük Çinli şirketler China Mobile, China Unicom, Huawei, ZTE, Honor ve Xiaomi, mobil iletişim ve yapay zeka alanındaki en yeni teknolojilerini tanıtıyor.

Kaynak: Xinhua