Albüm: Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde Çinli Firmalar İlgi Odağı Oldu
İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen 2026 Mobil Dünya Kongresi'nde, Çin Pavyonu'nda China Mobile, Huawei, ZTE gibi büyük şirketler mobil iletişim ve yapay zeka teknolojilerini tanıtıyor.

BARSELONA, 5 Mart (Xinhua) -- 2026 Mobil Dünya Kongresi pazartesi günü İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı.

Kongre organizatörlerine göre, ilk kez kurulan Çin Pavyonu'nda büyük Çinli şirketler China Mobile, China Unicom, Huawei, ZTE, Honor ve Xiaomi, mobil iletişim ve yapay zeka alanındaki en yeni teknolojilerini tanıtıyor.

Kaynak: Xinhua
