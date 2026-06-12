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Son 56 yılın en soğuk 7'nci mayıs ayı yaşandı

Son 56 yılın en soğuk 7'nci mayıs ayı yaşandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2026 Mayıs ayı ortalama sıcaklığı 15,7 derece ile normalin 1,4 derece altında gerçekleşti. Bu mayıs, son 56 yılın en soğuk 7. mayıs ayı olarak kayıtlara geçti.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi raporuna göre; 2026 yılı Mayıs ayı ortalama sıcaklığı 1,4 derece düşüşle, 15,7 derece olarak ölçüldü. 2026 Mayıs ayı son 56 yılın en soğuk 7'nci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Mayıs ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı. Buna göre; Marmara Bölgesi'nin tamamı, Karadeniz ve Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Akdeniz Bölgesinin batı kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı, Iğdır, Ardahan, Van, Hakkari illerinde mevsim normalleri civarında, Kale (Demre) ve Bartın'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında gerçekleşti. 1991-2020 normalleri mayıs ayı ortalama sıcaklığı 17,1 derece olurken, 2026 yılı Mayıs ayı sıcaklığı da 15,7 derece ile normalin 1,4 derece altında gerçekleşti. Mayıs ayı, son 56 yılın en soğuk 7'nci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 2 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 37,9 derece ile Ceylanpınar'da ölçüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFüsun Türköz:

vay be 56 yılda 7. soğuk mayıs yani ya neymiş yani bu mevsim karışmış artık arkadaş

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Haber YorumlarıHasibe Lenk:

bu yıl mayıs gerçekten çok soğuk geçti benim hatırladığım kadarıyla son yıllarda böyle bir şey olmamıştı daha önce. eski günlerde hava daha ılımlı ve düzenliydi gibi geliyor bana

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Haber YorumlarıNurdan Baş:

eskiden böyle aşırı soğuklar yoktu insanlar saygı gösterirdi doğaya şimdi herkes kendi işine bakıyo

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