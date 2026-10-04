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2026-KPSS Ön Lisans kitapçığı yayımlandı, cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı

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ÖSYM, 2026-KPSS Ön Lisans temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını yayımladı. Bugünkü sınavın cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı; adaylar soruların tamamına 10 gün boyunca ais.osym.gov.tr'den ulaşabilecek. Süreç 14 Ekim'de saat 23.59'da sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2026-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2026- Kpss Ön Lisans) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.

Ösym'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Ekim saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA
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