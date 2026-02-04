Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları başladı
ÖSYM, 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2026-EKPSS) başvurularının 24 Şubat'a kadar devam edeceğini açıkladı. Sınav, 19 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca yapılacak 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2026-EKPSS) başvuruları başladı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Nisan'da uygulanacak 2026- Ekpss başvuruları 24 Şubat'a kadar devam edecek.
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-EKPSS Kılavuzu'nda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.