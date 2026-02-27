Haberler

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları açıklandı

Güncelleme:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 31 Ocak'ta gerçekleştirilen 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/1) sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi web sitesinden ulaşabilirler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/1) sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 31 Ocak'ta uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA
