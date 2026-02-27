Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 31 Ocak'ta gerçekleştirilen 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/1) sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi web sitesinden ulaşabilirler.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 31 Ocak'ta uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Şeyma Güven