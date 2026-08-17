Selby, 2026 Çin Açık Snooker’da Şampiyon
TAİYUAN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan'da düzenlenen 2026 Çin Açık Snooker Turnuvası'nda Taylandlı rakibi Noppon Saengkham'ı yenen İngiliz Mark Selby kupayı kazandı, 16 Ağustos 2026. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)
TAİYUAN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan'da düzenlenen 2026 Çin Açık Snooker Turnuvası'nda Taylandlı rakibi Noppon Saengkham'ı yenen İngiliz Mark Selby kupayı kazandı, 16 Ağustos 2026. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua