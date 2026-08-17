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Selby, 2026 Çin Açık Snooker’da Şampiyon

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TAİYUAN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan'da düzenlenen 2026 Çin Açık Snooker Turnuvası'nda Taylandlı rakibi Noppon Saengkham'ı yenen İngiliz Mark Selby kupayı kazandı, 16 Ağustos 2026. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)

TAİYUAN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan'da düzenlenen 2026 Çin Açık Snooker Turnuvası'nda Taylandlı rakibi Noppon Saengkham'ı yenen İngiliz Mark Selby kupayı kazandı, 16 Ağustos 2026. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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