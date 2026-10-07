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2026-ALES/3 başvuruları 15 Ekim'e kadar ÖSYM üzerinden yapılabilecek

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ÖSYM, 29 Kasım'da yapılacak 2026-ALES/3 için başvuruların başladığını duyurdu. Adaylar başvurularını 15 Ekim'e kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri, ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3) başvuruları başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 29 Kasım'da uygulanacak sınava başvurular 15 Ekim'e kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Kaynak: AA
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