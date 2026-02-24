2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2. dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 2. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 12-19 Şubat'ta tercihleri alınan 2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Şeyma Güven