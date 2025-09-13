2025 Yangtze Nehri Kültür ve Sanat Sezonu Wuhan'da Başladı

WUHAN, 13 Eylül (Xinhua) -- 2025 Yangtze Nehri Kültür ve Sanat Sezonu'nun açılış töreni cuma günü Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da gerçekleştirildi. 12 Eylül ile 30 Ekim tarihleri arasında sürecek etkinlik çerçevesinde sanat sergileri, film haftası ve müzik haftası gibi çeşitli programlar yer alacak.