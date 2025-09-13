2025 Yangtze Nehri Kültür ve Sanat Sezonu Wuhan'da Başladı
2025 Yangtze Nehri Kültür ve Sanat Sezonu'nun açılış töreni, Çin'in Wuhan şehrinde yapıldı. Etkinlik 12 Eylül ile 30 Ekim tarihleri arasında sürecek ve sanat sergileri, film haftası ile müzik haftası gibi çeşitli programlar içerecek.
WUHAN, 13 Eylül (Xinhua) -- 2025 Yangtze Nehri Kültür ve Sanat Sezonu'nun açılış töreni cuma günü Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da gerçekleştirildi. 12 Eylül ile 30 Ekim tarihleri arasında sürecek etkinlik çerçevesinde sanat sergileri, film haftası ve müzik haftası gibi çeşitli programlar yer alacak.
Kaynak: Xinhua / Güncel