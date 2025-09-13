Haberler

2025 Yangtze Nehri Kültür ve Sanat Sezonu Wuhan'da Başladı

2025 Yangtze Nehri Kültür ve Sanat Sezonu Wuhan'da Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Yangtze Nehri Kültür ve Sanat Sezonu'nun açılış töreni, Çin'in Wuhan şehrinde yapıldı. Etkinlik 12 Eylül ile 30 Ekim tarihleri arasında sürecek ve sanat sergileri, film haftası ile müzik haftası gibi çeşitli programlar içerecek.

WUHAN, 13 Eylül (Xinhua) -- 2025 Yangtze Nehri Kültür ve Sanat Sezonu'nun açılış töreni cuma günü Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da gerçekleştirildi. 12 Eylül ile 30 Ekim tarihleri arasında sürecek etkinlik çerçevesinde sanat sergileri, film haftası ve müzik haftası gibi çeşitli programlar yer alacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti

Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip kafasına sıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent sahne sonrası rahatsızlandı, apar topar hastaneye kaldırıldı

Konser coşkusu hastanede bitti! Hayranları büyük panik yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.