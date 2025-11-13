Haberler

2025 TUS Ek Yerleştirme Tercih İşlemleri Başladı

Güncelleme:
ÖSYM, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 2. dönem ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Tercih işlemleri 19 Kasım'a kadar sürecek ve adaylar tercihlerini online olarak yapabilecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
