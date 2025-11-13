2025 TUS Ek Yerleştirme Tercih İşlemleri Başladı
ÖSYM, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 2. dönem ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Tercih işlemleri 19 Kasım'a kadar sürecek ve adaylar tercihlerini online olarak yapabilecek.
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-TUS 2. dönem ek yerleştirme tercih işlemleri 19 Kasım'a kadar devam edecek.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.
