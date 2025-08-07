2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Tercihleri Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. dönem) için tercih işlemleri başladı. Adaylar, tercihlerini 14 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek.

2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. dönem) tercih işlemleri başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri bugünden itibaren 14 Ağustos saat 23.59'a kadar alınacak.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü

Ülke şokta! Askeri helikopter düştü, bakanlar öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evliliğini toparladı derken şok suçlama! Berk Oktay hakkında olay taciz iddiası

Eşi hamileyken yazmaya başladı! Fantezi mesajları ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.