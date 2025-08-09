2025 Dünya Robot Konferansı Beijing'de Başladı

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2025 Dünya Robot Konferansı, bilişsellik ve güvenlik gibi alanlara odaklanarak, robot teknolojisinin geleceğini sergiliyor. Etkinlikte 200'den fazla robotik şirket en son yeniliklerini tanıtıyor.

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de cuma günü kapılarını ziyaretçilere açan 2025 Dünya Robot Konferansı, bilişsellik, karar verme ve güvenlik gibi alanlara odaklanarak, somutlaştırılmış akıllı robotların gelecekteki gelişim trendlerini ziyaretçilere sundu.

Çin Elektronik Enstitüsü ile Dünya Robot İşbirliği Örgütü'nün ortaklaşa düzenlediği beş günlük etkinlikte forumlar, sergiler, yarışmalar ve ağ oluşturma faaliyetleri düzenleniyor. Dünyanın dört bir yanından gelen 200'den fazla robotik şirket, en son yeniliklerini katılımcılara tanıtıyor.

