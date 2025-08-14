DGS sonuçları açıklandı

DGS sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına devam ettirmek isteyen adaylar için düzenlenen DGS sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) sonuçları açıklandı.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 20 Temmuz'da uygulanan 2025-DGS'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

DGS SONUÇ EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN.

Adaylara sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. DGS sonuç ekranında adayların sayısal ve sözel alandan elde ettikleri doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Sonuç ekranında adayların DGS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri başarı sıralamaları, ön lisans başarı puanı yer alacak.

TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin "https://www.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekecek. Yerleştirme işlemi, adayların 2025-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacak.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
