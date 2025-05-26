2025 Carassauga Kültürler Festivali Mississauga'da Gerçekleşti

MISSISSAUGA, 26 Mayıs (Xinhua) -- 2025 Carassauga Kültürler Festivali, 24-25 Mayıs tarihleri arasında Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Mississauga'da düzenlendi. Her yıl düzenlenen festival, Kanada'daki en büyük çok kültürlü festivallerden biri olarak biliniyor.