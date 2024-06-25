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2024 YÖKDİL/2 Başvuruları Başladı

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ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) için başvurular başladı. Başvurular 2 Temmuz'a kadar devam edecek ve adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapabilecekler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 11 Ağustos'ta yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 2 Temmuz'a kadar sürecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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