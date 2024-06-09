2024-YKS Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Dün yapılan TYT ile bugünkü AYT ve YDT soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesindeki bağlantıdan ulaşılabilecek.