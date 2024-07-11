Bedelli askerlik ücreti 35 bin TL artırıldı! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi

Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarını 217 bin 871 TL olarak belirledi.

Bedelli askerlik, 2019 yılında yürürlüğe giren kanunla kalıcı olarak uygulanmaya başladı. Vatani görevini yerine getirmekten kaçınmamakla birlikte çalışmakta olduğu işini kaybetmek istemeyen gençlere, asteğmen maaşının 6 aylık tutarına karşılık gelen ücret ödemek suretiyle yükümlülüklerini yerine getirme imkanı sağlandı.

YOKLAMA KAÇAĞI OLANLARDAN HER AY 2 BİN TL ALINACAK

Bedelli askerlik için müracaat edilen tarihe kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, bu duruma düştükleri tarihten başvuru tarihine kadar her ay 2.130 TL ilave ücret alınacak. Ay kesri 1 gün dahi olsa 1 ay kabul edilerek 2.130 TL ücrete tabi olacak.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLER İÇİN ASKERLİK TARİFESİ

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından, başvuru yaptıkları tarihteki bedelli askerlik ücretinin karşılığı olan avro veya diğer döviz cinsinden para alınıyor. Almanya'da bugün başvuru yapan bir gurbetçinin 6.229 Euro ödemesi gerekiyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 5 YILDA 6 KAT ARTTI

Bedelli askerlik ücreti 2019 yılı haziran ayında 31.343 TL olarak uygulandı. O tarihten bu yana ise 6 kat artmış oldu.