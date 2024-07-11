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Bedelli askerlik ücreti 35 bin TL artırıldı! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi

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Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre her 6 ayda bir zamlanıyor. Buna göre 182 bin 609 TL olan bedelli askerlik tutarı 217 bin 871 TL olarak belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarını 217 bin 871 TL olarak belirledi.

Bedelli askerlik, 2019 yılında yürürlüğe giren kanunla kalıcı olarak uygulanmaya başladı. Vatani görevini yerine getirmekten kaçınmamakla birlikte çalışmakta olduğu işini kaybetmek istemeyen gençlere, asteğmen maaşının 6 aylık tutarına karşılık gelen ücret ödemek suretiyle yükümlülüklerini yerine getirme imkanı sağlandı.

YOKLAMA KAÇAĞI OLANLARDAN HER AY 2 BİN TL ALINACAK

Bedelli askerlik için müracaat edilen tarihe kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, bu duruma düştükleri tarihten başvuru tarihine kadar her ay 2.130 TL ilave ücret alınacak. Ay kesri 1 gün dahi olsa 1 ay kabul edilerek 2.130 TL ücrete tabi olacak.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLER İÇİN ASKERLİK TARİFESİ

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından, başvuru yaptıkları tarihteki bedelli askerlik ücretinin karşılığı olan avro veya diğer döviz cinsinden para alınıyor. Almanya'da bugün başvuru yapan bir gurbetçinin 6.229 Euro ödemesi gerekiyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 5 YILDA 6 KAT ARTTI

Bedelli askerlik ücreti 2019 yılı haziran ayında 31.343 TL olarak uygulandı. O tarihten bu yana ise 6 kat artmış oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Memur Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

SüLeyman Kiyağ:

Her yerden para toplanıyor . Yürüsen vergi ama asgariye çalışan ve emekli vatandaşlarımıza hiç bir şey yok .

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2
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Leven Ergün:

18 AY ASKERLİK YAPTIM BENİM SUÇUM NE

yanıt8
yanıt1
Ugur Cicek:

Devam devam padişahım çok yaşa tekbir Allahuekber

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4
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SüLeyman Kiyağ:

Mükreminler çoğalacak desenize

30
2
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atilla çekiç:

büyük haksızlık paran varsa askere gitme. ne güzel dünya

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2
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Sakaryalı Yorumcu:

35 bin az 350 bin zam iyi olurdu padişahim çok yasa

14
2
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Ekrem Anlı:

Parası olan Bodrum'a olmayan Şemdinli'ye gidiyor

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vatandaş:

devletimiz diyor ki gariban olan askerlik yapsın parası olan yapmasın. çok net

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merch:

''parası olan bastıracak parayı askerlikten kurtulucak, parası olamayanda gidecek askerlik yapıcak'' biz yola çıkarken kimsesizlerin kimi olarak çıktık, sessiz yığınların sesi olarak çıktık..!!!

4
0
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Snr:

Zeki Müren gibi konuştun yemin ederim :)

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