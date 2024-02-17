2024 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı
Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2024 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı, 45 otomotiv markasının katılımıyla başladı. Fuarda, otomotiv dünyasındaki en son yenilikler, eğilimler ve gelişmeler sergileniyor.
TORONTO, 17 Şubat (Xinhua) -- Her yıl düzenlenen 2024 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı, 45 otomotiv markasının katılımıyla Kanada'nın Toronto kentinde başladı. Cuma günü başlayan fuarda, otomotiv dünyasındaki en son yenilikler, eğilimler ve gelişmeler sergileniyor.