2024 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı

TORONTO, 17 Şubat (Xinhua) -- Her yıl düzenlenen 2024 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı, 45 otomotiv markasının katılımıyla Kanada'nın Toronto kentinde başladı. Cuma günü başlayan fuarda, otomotiv dünyasındaki en son yenilikler, eğilimler ve gelişmeler sergileniyor.