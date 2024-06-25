2024 Çin-ABD Gençlik Festivali Fuzhou'da Başladı
Çin'in güneydoğusundaki Fuzhou kentinde düzenlenen 2024 Çin-ABD Gençlik Festivali başladı. Festival, Çin Halkı Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği, Fujian Eyaleti Halk Yönetimi ve Tüm Çin Gençlik Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Etkinliğe 200'den fazla Amerikalı ve 300'den fazla Çinli genç katılıyor.
FUZHOU, 25 Haziran (Xinhua) -- Kuliang ile Bağ Kurmak: 2024 Çin-ABD Gençlik Festivali'nin açılışı Pazartesi günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinde gerçekleşti.
Festival, Çin Halkı Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği, Fujian Eyaleti Halk Yönetimi ve Tüm Çin Gençlik Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenleniyor.
Etkinliğe 200'den fazla Amerikalı ve 300'den fazla Çinli genç katılıyor.