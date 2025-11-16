Haberler

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Ara Tatili Sona Erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim gören milyonlarca öğrenci, 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği ara tatilin ardından yarın okullarına dönecek. Bakanlık, yarıyıl tatilinin 19 Ocak 2026'da başlayacağını duyurdu.

(ANKARA) - Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim gören milyonlarca öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatilini tamamlandı. 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ara tatilin ardından, Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve yüz binlerce öğretmen yarın yeniden ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili sona erdi. Öğrenciler yarın okullarına dönecek.

Bakanlığın belirlediği takvime göre, yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
2-0'lık yenilgi sonrası ülkede ortalık karıştı

2-0'lık maç sonrası ülkede ortalık karıştı
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
A Milli Takım kadrosunda değişiklik

A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Yıldız isim sakatlandı
İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay! Aralarında dikkat çeken isimler var

İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay!
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.