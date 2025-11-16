2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Ara Tatili Sona Erdi

(ANKARA) - Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim gören milyonlarca öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatilini tamamlandı. 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ara tatilin ardından, Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve yüz binlerce öğretmen yarın yeniden ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili sona erdi. Öğrenciler yarın okullarına dönecek.

Bakanlığın belirlediği takvime göre, yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.