2023 Nobel Fizik Ödülü Fizikçilere Verildi

Fizik alanında 2023 Nobel Ödülü Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier'e verildi. Üç bilim insanı, atom ve moleküllerin içindeki elektronların dünyasını keşfetmek için yeni araçlar sağlayan deneyleri nedeniyle ödüle layık görüldü.

Fizik alanında 2023 Nobel Ödülü Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier'e verildi. Üç bilim insanı, atom ve moleküllerin içindeki elektronların dünyasını keşfetmek için yeni araçlar sağlayan deneyleri nedeniyle ödüle layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, üç bilim insanının "madde içindeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için atosaniye ışık atımları üreten deneysel yöntemler için" Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurdu. Açıklamada "Nobel Fizik Ödülü 2023'ün üç sahibi, insanlığa atom ve moleküllerin içindeki elektronların dünyasını keşfetmek için yeni araçlar sağlayan deneyleriyle tanınıyor. Elektronların hareket ettiği veya enerji değiştirdiği hızlı süreçleri ölçmek için kullanılabilecek son derece kısa ışık darbeleri yaratmanın bir yolunu gösterdiler" denildi.