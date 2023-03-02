2023 Mobil Dünya Kongresi'nde Çin Teknolojisi İlgi Odağı Oldu
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BARCELONA, 2 Mart (Xinhua) -- İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen 2023 Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji şirketi Xiaomi tasarımı bir siber köpeği izleyen ziyaretçiler, 1 Mart 2023.
BARCELONA, 2 Mart (Xinhua) -- İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen 2023 Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji şirketi Xiaomi tasarımı bir siber köpeği izleyen ziyaretçiler, 1 Mart 2023.
Katlanabilir telefonlardan kıvrılabilen ve genişletilebilen ekranlara kadar mobil iletişim endüstrisindeki en son teknolojik yenilikler, 27 Şubat'ta başlayan ve 2 Mart'a kadar devam edecek olan 2023 Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenecek. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel