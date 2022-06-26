2022 büyük mezuniyet kutlaması
AA - Sefa Karacan - Güncel
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Mezuniyette eğlenen öğrenciler Mezuniyette konserlerin verilmesi Rus şarkıcı Toma'nın konseri Rus şarkıcı Alsu'nun konseri Havai fişek gösterisi MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'daki 2022 büyük mezuniyet kutlaması Park Gorkavo'da yüzlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.
Mezuniyette eğlenen öğrenciler
Mezuniyette konserlerin verilmesi
Rus şarkıcı Toma'nın konseri
Rus şarkıcı Alsu'nun konseri
Havai fişek gösterisi MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'daki 2022 büyük mezuniyet kutlaması Park Gorkavo'da yüzlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.
AA / Sefa Karacan - Güncel