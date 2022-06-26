2022 büyük mezuniyet kutlaması Mezuniyette eğlenen öğrenciler Mezuniyette konserlerin verilmesi Rus şarkıcı Toma'nın konseri Rus şarkıcı Alsu'nun konseri Havai fişek gösterisi MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'daki 2022 büyük mezuniyet kutlaması Park Gorkavo'da yüzlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. Mezuniyette eğlenen öğrenciler Mezuniyette konserlerin verilmesi Rus şarkıcı Toma'nın konseri Rus şarkıcı Alsu'nun konseri Havai fişek gösterisi MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'daki 2022 büyük mezuniyet kutlaması Park Gorkavo'da yüzlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. AA / Sefa Karacan - Güncel Moskova Rusya Güncel Haberler

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