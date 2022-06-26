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2022 büyük mezuniyet kutlaması

AA - Sefa Karacan - Güncel
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Mezuniyette eğlenen öğrenciler Mezuniyette konserlerin verilmesi Rus şarkıcı Toma'nın konseri Rus şarkıcı Alsu'nun konseri Havai fişek gösterisi MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'daki 2022 büyük mezuniyet kutlaması Park Gorkavo'da yüzlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.

Mezuniyette eğlenen öğrenciler

Mezuniyette konserlerin verilmesi

Rus şarkıcı Toma'nın konseri

Rus şarkıcı Alsu'nun konseri

Havai fişek gösterisi MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'daki 2022 büyük mezuniyet kutlaması Park Gorkavo'da yüzlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.

AA / Sefa Karacan - Güncel

Moskova Rusya Güncel Haberler

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