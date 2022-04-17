2022/ALES-1 sınavı başladı
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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ALES sınavı için okula gelenler Sınava girenlerin yakınlarının bekleyişi ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen, 2022-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022/ALES-1) belirlenen sınav merkezlerinde başladı.
ALES sınavı için okula gelenler
Sınava girenlerin yakınlarının bekleyişi ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen, 2022-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022/ALES-1) belirlenen sınav merkezlerinde başladı.