2022/ALES-1 sınavı başladı

ALES sınavı için okula gelenler

Sınava girenlerin yakınlarının bekleyişi ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen, 2022-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022/ALES-1) belirlenen sınav merkezlerinde başladı.