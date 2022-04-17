2022/ALES-1 sınavı başladı - Haberler

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2022/ALES-1 sınavı başladı

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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ALES sınavı için okula gelenler Sınava girenlerin yakınlarının bekleyişi ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen, 2022-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022/ALES-1) belirlenen sınav merkezlerinde başladı.

ALES sınavı için okula gelenler

Sınava girenlerin yakınlarının bekleyişi ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen, 2022-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022/ALES-1) belirlenen sınav merkezlerinde başladı.

2022/ALES-1 sınavı başladı

2022/ALES-1 sınavı başladı

2022/ALES-1 sınavı başladı

2022/ALES-1 sınavı başladı

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

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