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Jandarma Dedektifleri, 17 Yıllık Dosyayı Aydınlattı... Dosyadan Töre Cinayeti Çıktı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olarak aranan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe'nin töre saikiyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Jandarma Dedektifleri'nin yürüttüğü soruşturma sonucu cinayeti işlediği belirlenen kayınpeder tutuklandı.

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Dedektifleri, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olarak aranan iki vatandaşın "töre" nedeniyle öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Kayınpeder tutuklandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olarak aranan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe'nin akıbetinin belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Uzun yıllar boyunca "kayıp şahıs" olarak kalan dosya, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından faili meçhul olayların aydınlatılması çalışmaları kapsamında yeniden açıldı. Yapılan kapsamlı soruşturmada, kayıp olarak aranan iki vatandaşın; maktullerden Ceylan Aktepe'nin kayınpederi tarafından öldürüldüğü belirlendi.

ÖZEL ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Asayiş Şube Müdürlüğü/JASAT, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı, Kriminal, Siber ve İstihbarat Şube müdürlükleri personelinin katılımıyla bir "Özel Çalışma Grubu" oluşturuldu. Dosyayı sil baştan ele alan uzman ekip, teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda cinayeti çözdü.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında kimlikleri ve adresleri netleştirilen 10 şüpheliye yönelik, geniş çaplı operasyon başlatıldı. Çınar Cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla; Diyarbakır'ın Çınar ve Bağlar ilçeleri, Mardin'in Derik ilçesi, Şırnak Merkez ve Sivas'ın Şarkışla ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon neticesinde; 10 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ KAYINPEDERİN "TÖRE" SAİKİYLE İŞLEDİĞİ BELİRLENDİ

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan, maktul Ceylan Aktepe'nin kayınpederi olduğu belirlenen Ö.A, "Töre Saiki ile Öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak Diyarbakır T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 9 şüpheli hakkında ise mahkeme tarafından adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak: ANKA
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