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20 Haziran Dünya Mülteciler Günü

AA - Bekir Kasım - Güncel
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Azez ilçesindeki kamptan drone görüntüleri Kampta yaşayan çocuklardan detaylar AZEZ - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanı yüzünden zorla yerlerinden edilen siviller, Halep'ın Azez ilçesindeki kamplarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Azez ilçesindeki kamptan drone görüntüleri

Kampta yaşayan çocuklardan detaylar

AZEZ - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanı yüzünden zorla yerlerinden edilen siviller, Halep'ın Azez ilçesindeki kamplarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde Azez kırsalındaki kamplarda kalan Suriyeli aileler, evlerine dönmenin hayaliyle yaşıyor. Kampta yaşayan çocuklar, her şeyden habersiz oyun oynayarak vakit geçiriyor.

AA / Bekir Kasım - Güncel

Beşşar Esed Suriye Güncel Haberler

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