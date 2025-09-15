2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı Başlıyor

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı" 26 Eylül'de Rami Kütüphanesi'nde başlayacak.

Fuara ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen etkinlik 5 Ekim'e kadar devam edecek.

Etkinlikte Türkiye'de çocuk edebiyatı alanında faaliyet gösteren 55 yayıncı yer alacak. Kitapseverlerin yakından tanıdığı pek çok çocuk edebiyatı yazarı ve çizeri, imza günleri, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla fuara katılacak.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün "Geleceğin Yazarları" ve "Yazar Öğretmenler" projeleriyle yer alacağı fuarda, Çocuklar İçin İçerik Derneği (ÇİÇEK) ve İstanbul Aile Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları da çeşitli etkinliklerle çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarını tanıtacak.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen fuarda, her yaştan çocuğa hitap edecek aktivitelerle geleceğin okurlarını kitap dünyasına çekmek hedefleniyor.

Her yıl bir tema üzerine kurulu fuarın bu yılki teması "aile" olarak belirlendi. "Başımın Tacı Aile Ağacı" mottosuyla hem çocuklara hem de ailelere yönelik programlar gerçekleştirilerek daha iyi bir aile, daha iyi bir dünya mesajına vurgu yapılacak.

Hasan Nail Canat, Vefa Ödülü'nün sahibi olacak

Hayatını 2004'te kaybeden Hasan Nail Canat, çocuk edebiyatına armağan ettiği eseriyle 1 Ekim'de yad edilecek. Canat'ın ailesine, fuar kapsamında düzenlenecek özel bir törenle "Vefa Ödülü" takdim edilecek.

Festivalde ayrıca, 1947'den beri süren işgal girişimine çizgileriyle ışık tutan, Gazzeli çocuk kitapları illüstratörü Baraa Awoor'un, bir kısmı çocuk kitaplarında da yer alan çizimlerinden oluşan "Özgür Gökyüzü" (Free Our Sky) isimli Filistin ve Gazze ile ilgili sergisi ziyaret edilebilecek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de destekleyicileri arasında yer aldığı fuarın ana sponsorluğunu Albaraka Türk üstlendi.

Fuar, her gün 9.30-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.