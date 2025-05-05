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2. Tiyatro Günleri Muş'ta Başladı

2. Tiyatro Günleri Muş'ta Başladı
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Muş Alparslan Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Tiyatro Günleri etkinliğinde ilk oyun, Nikolay Gogol'un 'Bir Delinin Hatıra Defteri' sahnelendi. Etkinliğe yoğun ilgi gösterildi ve bu yıl dört gün boyunca çeşitli tiyatro oyunları sergilenecek.

Muş Alparslan Üniversitesince, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "2. Tiyatro Günleri" başladı.

1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğin ilk gününde Nikolay Gogol'un eseri olan, Atakan Aslan'ın yönetmenliğini yaptığı "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu sahnelendi.

Ömer Kaya Solmazgül'ün rol aldığı tek kişilik oyuna kent sakinleri ilgi gösterdi.

Gösterimin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, üniversite olarak bu yıl etkinliğin ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Geçen yıl beş günde beş farklı oyunun sahnelendiğini ve 10 binin üzerinde kişinin bu oyunları izlediğini anlatan Alican, şöyle konuştu:

"Bu yıl düzenlediğimiz etkinliğin ilk oyunu biraz önce sonuçlandı. Yağmura rağmen yaklaşık 1500 izleyicinin katılımını gördük. İlk oyunumuz Nikolay Gogol'un 'Bir Delinin Hatıra Defteri'ydi. Sevgili Atakan Aslan'ın yönetmenliğinde ve Ömer Kaya Solmazgül'ün oyunculuğunda harika bir gösterim oldu. Etkinliğimiz dört gün daha devam edecek. Cuma gününe kadar her gün bir oyunumuz sahnelenecek. Cuma gününde 'Meryem' adlı Filistin'le alakalı bir oyunla finali yapacağız. Bütün Muşlu vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Oyunu, Muş Valisi Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Taşdemir, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler izledi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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