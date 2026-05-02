2'nci Naturfest'te, 10 Milyon Liralık Karavan İstanbulluların İlgi Odağı Oldu

Haber : Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL)- İstanbul'da doğaseverler ve karavan meraklıları Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açan kamp, karavan ve doğa sporları fuarı NaturFest'te buluştu. Bu yıl ikincisi düzenlenen NaturFest, birçok yerli ve yabancı markayı ağırladı. Fuarın en ilgi çeken karavanı güvenlikten konfora kadar her ihtiyaca cevap veren sınıfının en büyüğü, 10 metre uzunluğunda ve 10 milyon lira değerindeki Artio Art7 Long modeli oldu.

Naturest Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuar Organizatörü Cengiz İmeci, bu sporları yapan İstanbulluların fuarda bir çok ürünü görebileceğini belirtti.

Artio Karavan Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Şentürk, karavanın site içersinde olan bir ev konforuna sahip olduğunu belirtti. Şentürk, ANKA Haber Ajansına şunları söyledi:

"Pandemiden sonra karavan neredeyse zorunluluk oldu"

"Karavan dünya çapında bir kültürdür. Karavanı evi olarak yada tatil amaçlı kullanan bir çok insan var dünyanın her yerinde. Pandemiden sonra karavan neredeyse zorunluluk oldu. İnsanlar özgürlüğüne daha fazla ağırlık verdi. Şehir hayatından kaçıp ormana, denize yada istediği yerde bu konfor ve özgürlüğü yaşama için isteyen istidiği yere gidebilmesi için karavana dönüşler oldu."

"Bir evde olabilecek bütün özelliklerin yüzde 99'u bu aracın içerisinde"

Bizler zaten sıfır araçları kullanıyoruz. Araçların boş hali ÖTV'leri ile birlikte 4 - 4.5 milyonu bulabilir. Karavan bölümünde ise güvenlik açısından da dünyanın en iyi malzemesini kullanıyoruz. İstanbulluların talebi bizde daha fazla. Satışlarımızın yüzde 50 yüzde 60'nı İstanbul bölgesine yapıyoruz. Araçlarımız oldukça büyük ve bire bir ev konforunu yaşattığımız için her hangi bir sıkıntı problem yaşamıyorlar. Daha yüksek olduğu için güvenliği ve korunaklı kısımları çok bu aracı bir site gibi düşünebiliriz. Alarm sistemi kamera sistemi aklınıza gelebilecek bir evde olabilcek bütün özelliklerin yüzde 99'u bu aracğın içersinde. Bir kamp alanına gitmeden tüm ihtiyacını karşılayabiliyorsun. Bu araçta çamaşır makinasından buzdolabına klima bunun yanı sıra 500 litre temiz su 250 litre gri su tankı var. Bir çekirdek aile bir doğaya çıktığında yada bir ormana gittiğinde dışarıdan bağımsız elektriğini bitirmesi zaten imkansız suyunu bitirmesi yani bulunduğu yerden ayrılmasını gerektircek durum ortalama 10 gün. Araç 10 gün bir aileyi doğada kalmasına yetebiliyor. Küçük araçlarımızda var fiyatlar 5 milyondan başlar 10 milyona kadar bulur.

"Duyarsız vatandaşlar yüzünden çekme karavanların ismi bir ara 'çökme karavan'a çıktı"

Alıyor karavanını çekiyor bir sahile senelerce oradan ayrılmıyor. Üstüne üstelik adam orada duruyor tel örgü ile yada başka birşeyle etrafını kapatıyor. Bu gibi şahısların yüzünden bizlerde etkileniyoruz. Karavancıları gittikleri yere 'çöken' hatta çekme karavanların ismi 'çökme karavan'a çıktı bi ara. Karavanlarını bir noktada aylarca senelerce bırakanlara bizde karşıyız. Karavancılık zaten gezmektir"

"Daha izole, daha insanlardan uzak, doğada ailenizle, eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla baş başa tatil yapabilirsiniz"

Çekme Karavanlar'da Off-Road karavanları ile fuarın en çok ilgi çeken karavanlarından olan Hunter Nature'nin müdürü Gülay Canpolat şunları söyledi:

"Çekme karavanda biz yüzde 70 ihracat yapıyoruz. Yaptıklarımızın yüzde 30'unuda yurtiçi pazarda satıyoruz. Bi Off-Road olarak çekme karavan üretiyoruz. Nedir diğerlerinden farkı bağımsız süspansiyonlu olduğu için her türlü arazi koşuluna rahatlıkla girebilirsiniz. Çok sağlam çelik şase aleminyum gövde. Bu karavanlar sayesinde doğada istediğiniz yere istediğiniz koşullarda kamp yapabilirsiniz. Aynı zamanda her hangi bir kamp alanına bağlı kalmada daha izole daha insanlardan uzak doğada ailenizle eşinizle dostunuzla arkadaşlarınıla baş başa tatil yapabilirsiniz"

Kaynak: ANKA