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2 kuzenden 2 gündür haber alınamıyor (2)

Demirören Haber Ajansı - Efendi Erkayıran - Güncel
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2 kuzenden 2 gündür haber alınamıyor (2)

EVLERİNE DÖNDÜLEROsmaniye'nin Kadirli ilçesinde sebze halinde çalışan babasının yanına gitmek için birlikte yola çıktığı kuzeni Rıdvan Bodur (14) ile ortadan kaybolan Ahmet Buğra Akboğa (16), belediye hoparlöründen yapılan anonslar sonrası evlerine döndü.

EVLERİNE DÖNDÜLER

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sebze halinde çalışan babasının yanına gitmek için birlikte yola çıktığı kuzeni Rıdvan Bodur (14) ile ortadan kaybolan Ahmet Buğra Akboğa (16), belediye hoparlöründen yapılan anonslar sonrası evlerine döndü. İki kuzenin,  arkadaşlarının ilçedeki evinde kaldığı ortaya çıktı.


Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Güncel

Ahmet Buğra Osmaniye Güncel Haberler

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