2 kişinin öldürüldüğü 'yan bakma' kavgasına 2 tutuklama - Haberler

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2 kişinin öldürüldüğü 'yan bakma' kavgasına 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Okan Çalışkan - Güncel
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2 kişinin öldürüldüğü 'yan bakma' kavgasına 2 tutuklama

MERSİN'de, 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada Ender Yıldırım (22) ve Bünyamin Davarcı'nın (23) silahla öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

MERSİN'de, 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada Ender Yıldırım (22) ve Bünyamin Davarcı'nın (23) silahla öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 25 Haziran günü saat 02.00 sıralarında, Tarsus ilçesi Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı ile aralarında husumet olan Ali Taşoğlu (22), Efe Dipoğulları (17), E.D., E.D. ve A.C.Y., 'yan bakma' meselesinden tartıştı. Mahallelinin araya girmesiyle ayrılan taraflar, ilerleyen saatlerde aynı yerde karşılaştı. Burada çıkan kavgada Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı, silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, olaya karışan Ali Taşoğlu, Efe Dipoğulları, E.D., E.D. ve A.C.Y.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Taşoğlu ile Efe Dipoğulları, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Ender Yıldırım Tarsus Güncel Haberler

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