2 kişinin öldüğü dünür ailelerin kavgasında damadın da olduğu 4 şüpheli tutuklandı

AYDIN'ın Söke ilçesinde dünür iki aile arasında çıkan, Umut Çabaş (38) ile Doğan Işık'ın (29) hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan aralarında damat Cüneyt Demirtaş'ın da olduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Işık ve Demirtaş aileleri arasında kız alıp verme meselesi ve aile içi geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar pompalı tüfek ve tabancayla birbirine ateş açtı. Olayda 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tarafları ayırmaya çalışırken yaralanan Umut Çabaş (38), kurtarılamadı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Hastanedeki tedavisi süren yaralılardan Doğan Işık da dün yaşamını yitirdi. Diğer 5 yaralının tedavisi sürerken, Demirtaş ailesinden damat Cüneyt Demirtaş, Ramazan Demirtaş, Mehmet Nuri Demirtaş, Seyfettin Demirtaş gözaltına alındı. Şüpheliler aynı gün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı