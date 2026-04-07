2 evi kundaklayıp, saatlerce teslim olmaya direndi

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 2 köy evini kundakladıktan sonra başka bir eve gizlenen eski hükümlü R.Ç., jandarmanın uzun uğraşları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı. Kundaklanan evlerden biri kullanılamaz hale geldi, diğerinde ise büyük çapta hasar oluştu.

Yalvaç'a bağlı Bağkonak köyünde biri boş 2 evde, dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken köydeki itfaiye aracı ile olay yerine sevk edilen Yalvaç Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bir ev kullanılamaz hale gelirken diğerinde de önemli hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan JASAT ekipleri, evlerin kundaklandığını belirledi. Yürütülen çalışmada, evleri kundaklayan kişinin, bir süre önce cezaevinden tahliye edilen R.Ç. olduğu belirlendi. Şüphelinin, sahibi yurt dışında olan köydeki bir eve girip saklandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri şüpheliyi teslim olması için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Saat 19.00'dan bu sabaha kadar direnen şüpheli, ikna çalışmaları neticesinde jandarma tarafından evden çıkarılarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

