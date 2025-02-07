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2 çocuk annesi, yol kenarında başından vurulmuş halde yaralı bulundu

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yol kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunan 2 çocuk annesi Gülcan A. (30) hastaneye kaldırıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay, dün gece saatlerinde Siverek-Adıyaman kara yolu üzerine meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, yerde hareketsiz yatan kadını görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Başından tabanca ile vurulduğu belirlenen Gülcan A., Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Burada ilk müdahalesi yapılan Gülcan A., daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gülcan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

2 çocuk annesi, yol kenarında başından vurulmuş halde yaralı bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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