2 Aylıkken Babası Öldürülmüş, Akrabasına Evlatlık Verilmiş

2 AYLIKKEN BABASI ÖLDÜRÜLMÜŞ, AKRABASINA EVLATLIK VERİLMİŞ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde arkadaşı Mikail Kurulay tarafından tabancayla göğsünden vurularak öldürülen Sibel Keyman'ın (25) 2 aylık bebekken babasının bir cinayete kurban gittiği, 7 yaşına kadar annesi ile birlikte Kandıra'da yaşadığı, daha sonra Karamürsel'deki bir akrabasına evlatlık verildiği ortaya çıktı. Kocaeli Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunu olan Sibel Kayman'ın İzmit'te yalnız yaşadığı öğrenildi. Sibel Kayman'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildikten sonra dün Karamürsel ilçesindeki Çamçukur Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),