Haberler

Aksaray'da Kaza: Sürücü Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Aksaray'da otoyolda 2 askerin şehit olduğu, 2 sivilin de hayatını kaybettiği kazada yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü Barış Uğur (34), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Aksaray'da otoyolda 2 askerin şehit olduğu, 2 sivilin de hayatını kaybettiği kazada yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü Barış Uğur (34), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı

14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz

Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha

Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha
Futbolda pandemi döneminde gelen kural değişebilir

Futbolda 5 oyuncu değişikliği hakkı kuralı değişiyor
Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler

Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.