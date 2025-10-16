Aksaray'da Kaza: Sürücü Tutuklandı
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Aksaray'da otoyolda 2 askerin şehit olduğu, 2 sivilin de hayatını kaybettiği kazada yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü Barış Uğur (34), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel