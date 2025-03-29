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2.2 Milyon Katılımcıyla Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi Gerçekleştirildi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde gerçekleştirilen 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük' mitingi, 2.2 milyon yurttaşın katılımıyla Maltepe Sahil'de yapıldı. Miting sona ererken katılımcılar 'boykot' sloganları attı.

(İSTANBUL) CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı rakama göre 2.2 milyon yurttaşın katılımıyla gerçekleştirilen " Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" mitingi saat 15.30 sıralarında sona erdi. Mitingten dağılanlar "Boykot, boykot" diye slogan atarak alandan uzaklaştı. Slogan dışında başkaca bir tepki olmamasına rağmen polisin Espresso Lab kafesi önünde geniş güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

Maltepe Sahil Miting alanı son yallıran en geniş katılımlı mitingine sahne oldu. "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" isimli mitingte "Hak, hukuk, adalet", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz", "Hükümet istifa" sloganlarının yanı sıra "Boykot, boykot" sloganları da çok sık duyuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı basın yayın organlarını boykot kararlarına ilişkin, "Bugün sabah erkenden arayarak şunu söylüyorlar: 'Mitingi vermeye korkuyoruz. İletişim Başkanlığı'ndan telefonlar alıyoruz. RTÜK'le tehdit ediyoruz'. Şunu bileceğiz şimdi yeni boykot listesine geliyorum ama mevcut durumu şöyle bir hatırlatayım. Bizim vergilerimizle bize ihanet eden TRT'yi bir daha asla ve asla açmıyoruz. CNN Türk, TGRT, A Haber, Beyaz TV, Demirören ve Turkuaz'ın medyalarını asla ve asla açmıyoruz. Bakın bu meydan şöyle bir karar veriyor. Eğer biz TRT'de, CNN'de, TGRT'de, A Haber'de, Beyaz TV'de, Türkiye'de, Sabah gazetesinde, Akşam'da, Yeni Şafak'ta reklamınızı görürsek o ürünü almayacağız. Reklam veren, hesabını kitabını bu meydana göre yap. Bizden para kazanmak isteyen bunlara para kazandırmayacak. Yaklaşımımız asla ideolojik değildir. Bu kanallardan hangisi bu meydanı görürse eyvallah. Yüzde 70 izleyici benden olacak ama saraydan gelen telefonla titreyeceksin. Hadi oradan" dedi.

Özgür Özel'in açıkladığı rakama göre 2.2 milyon yurttaşın katılımıyla gerçekleştirilen miting saat 15.30 sıralarında sona erdi. Mitingten dağılanlar "Boykot, boykot" diye slogan atarak alandan uzaklaştı. Slogan dışında başkaca bir tepki olmamasına rağmen polisin miting alanı yakınındaki  Espresso Lab kafesi önünde geniş güvenlik önlemi alması dikkat çekti. Yurttaşlar, mitinge geldikleri gibi ellerinde Türk bayraklarıyla, zaman zaman sloganlar atarak alandan uzaklaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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