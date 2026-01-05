Haberler

Edremitspor, Kuşadasıspor'u Deplasmanda Mağlup Etti

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden 1966 Edremitspor, Kuşadasıspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ligin ilk yarısını 7. sırada tamamladı. Yeni teknik direktör Sercan Yıldırım yönetimindeki Edremitspor, son dört maçını kazanarak önemli bir seri yakaladı.

(BALIKESİR) - Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden 1966 Edremitspor, ligin ilk yarısının son haftasında deplasmanda karşılaştığı Kuşadasıspor'u 3-0 mağlup etti.

1966 Edremispor, Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta ilk yarının son haftasında deplasmanda Kuşadasıspor ile karşılaştı. Davutlar Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan yeşil-sarılı ekip, ilk yarıyı Doğacan Diker'in 23. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren Edremitspor, 74 ve 78. dakikalarda Mahmut Uçaş'ın attığı gollerle farkı üçe çıkardı. Mücadele, Edremitspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Teknik Direktör Sercan Yıldırım yönetiminde çıktığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Edremitspor, bu sonuçla puanını 22'ye yükseltti. Yeşil-sarılı ekip, BAL 8. Grup'ta ligin ilk yarısını 7. sırada tamamladı.

1966 Edremitspor Kulübü Başkanı Cavit Cebeci, kötü günlerin geride kaldığını belirterek, "Son dört maçımızı üst üste kazanmak bizim adımıza çok önemliydi. Seri galibiyetlerle takımda iyi bir hava yakaladık. Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyorum. Devre arasını en iyi şekilde değerlendirerek bu çıkışımızı ligin ikinci yarısında da sürdürmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
