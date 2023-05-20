19 metrelik kebap yapıldı, depremzedelere ikram edildi

HATAY - Adanalı kebapçı, depremzede binlerce genç ve vatandaş ile tarihi Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde buluşarak kebap yaptı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel yapılan 19 metrelik kebap depremzedelere ikram edildi.

6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.4 ve 7.7'lik depremde 11 il etkilendi. Depremden en fazla etkilenen şehirlerden biri de Hatay oldu. Kentte binlerce bina yıkılırken binlerce kişi de hayatını kaybetti. Adana'da kebapçılık yapan Yaşar Aydın, deprem nedeniyle bütün illeri tek tek gezerek depremzedelere destekte bulundu.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'ın davetlisi olarak ilçeye giden Aydın, tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde depremzede binlerce genç ve vatandaş ile bir araya geldi. Burada ki binlerce kişiye önce 19 metrelik kebap yapan Aydın ve ekibi daha sonra da her vatandaş için ayrı kebap yaparak ücretsiz olarak gelenlere dağıttı.

Animasyon ekiplerinin de çocukları eğlendirdiği etkinlikte Yaşar Aydın, "Ben depremin ilk gününden bu yana bütün illere destekte bulundum. Elimden geldiğince de bu desteğim devam edecek. Bugün buraya geldik binlerce vatandaş ve genç ile buluştuk. Onlara kebap yaparak dağıttım ve çok mutlu oldular. İnsanların yanında olduğunuzu hissettirmeniz onların mutlu olması için yeterli. Buradaki depremzede hiçbir vatandaşımızı unutmayalım, her zaman onların yanında olduğumuzu gösterelim" diye konuştu.

Etkinlik sonunda Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, kebapçı Yaşar Aydın'a çiçek hediye etti.