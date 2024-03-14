19 Mayıs İlçesinde Matematik Şenliği Düzenlendi

19 Mayıs ilçesinde 14 Mart Dünya Matematik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

19 Mayıs Cumhuriyet İlkokulunda öğretmenlerce öğrencilere, Matematik Şenliği kapsamında kodmatik, petek, labirent, hafıza, örüntü, simetri, çarpım tablosu ve bir kelime bir işlem gibi matematik zekayı geliştirecek oyunlar oynatıldı.

Okul müdürü Mustafa Tuncay Mert, anlamlı bir günde güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hem öğrencilerin matematik zekalarını geliştirmelerine hem de birbirleri arasındaki kaynaşmayı sağlayan bir çalışma oldu. Emeği geçen öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.