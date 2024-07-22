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19 Mayıs İlçesinde Gazze'ye Yardım Amaçlı Kermes Düzenlendi

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Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun da katıldığı kermes, Gazze'ye yardım amacıyla düzenlendi. Açılışta Filistin'e destek mesajları verildi ve elde edilecek gelirin Gazze'ye gönderileceği belirtildi.

19 Mayıs ilçesinde Gazze'ye yardım amaçlı kermes düzenlendi.

15 Temmuz Millet Meydanı'nda 19 Mayıs İHH Derneği öncülüğünde düzenlenen kermesin açılışına, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Topaloğlu, "Gazze'de yaşananları insanoğlunun görüp görebileceği en büyük zulüm olarak görüyoruz. Filistin için onları unutmadığımızı ve onları düşündüğümüzü belirtmek istiyorum. Filistin'de yaşananları unutmayalım, unutturmayalım. Bu zulme karşı ses çıkartmamız gerektiğini düşünüyoruz. İHH yetkililerimize de buradan teşekkür ediyorum bu duyarlı çalışmaları için." dedi.

Dualarla açılışı yapılan kermesten elde edilecek gelirin Gazze'ye gönderileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Osman Topaloğlu Filistin 19 Mayıs Gazze İnsan Hakları Dünya Güncel Haberler

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