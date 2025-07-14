19 Mayıs ilçesinde gaziler ve şehit aileleri ağırlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerin onuruna yemek programı düzenlendi.

19 Mayıs ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerin onuruna yemek programı düzenlendi.

İlçedeki özel bir tesiste düzenlenen programda şehitler için dua edildi.

Programa 19 Mayıs Kaymakamı Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti

Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.