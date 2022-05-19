19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
AA - Müjdat Genç - Güncel
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Millet Bahçesi'nde etkinliğe katılan vatandaşlar Okçuluk etkinliği Fotoğraf çekimi Stantlarda sergilenen eşyalar Okçuluk etkinliği Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile röportaj Emniyet Kemeri Simülasyon aracından Tekvando gösterisi Yüz boyama etkinliği ANKARA -19 Mayıs Atatürk'ü Anma,...
Millet Bahçesi'nde etkinliğe katılan vatandaşlar
Okçuluk etkinliği
Fotoğraf çekimi
Stantlarda sergilenen eşyalar
Okçuluk etkinliği
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile röportaj
Emniyet Kemeri Simülasyon aracından
Tekvando gösterisi
Yüz boyama etkinliği ANKARA -19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Başkent Millet Bahçesi'nde etkinlikler düzenlendi.
AA / Müjdat Genç - Güncel