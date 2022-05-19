19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

AA - Müjdat Genç - Güncel
 - Güncelleme:

Millet Bahçesi'nde etkinliğe katılan vatandaşlar Okçuluk etkinliği Fotoğraf çekimi Stantlarda sergilenen eşyalar Okçuluk etkinliği Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile röportaj Emniyet Kemeri Simülasyon aracından Tekvando gösterisi Yüz boyama etkinliği ANKARA -19 Mayıs Atatürk'ü Anma,...

Millet Bahçesi'nde etkinliğe katılan vatandaşlar

Okçuluk etkinliği

Fotoğraf çekimi

Stantlarda sergilenen eşyalar

Okçuluk etkinliği

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile röportaj

Emniyet Kemeri Simülasyon aracından

Tekvando gösterisi

Yüz boyama etkinliği ANKARA -19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Başkent Millet Bahçesi'nde etkinlikler düzenlendi.

AA / Müjdat Genç - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Okçuluk, gençlik, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title