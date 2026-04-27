Haberler

19. İstanbul Bienali'nin küratörleri Liu Ding ve Carol Yinghua Lu oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 19. İstanbul Bienali'nin küratörlüğünü sanatçı Liu Ding ile sanat tarihçisi Carol Yinghua Lu üstlenecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 19. İstanbul Bienali'nin küratörlüğünü sanatçı Liu Ding ile sanat tarihçisi Carol Yinghua Lu üstlenecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bienal, 18 Eylül-14 Kasım 2027 tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

İki küratör, bienale ilişkin ortak açıklamasında, teknoloji ve politik dalgalanmalarla kuşatılmış bir dünyada sanatın bireysel eylem imkanlarını sahiplenmek istediklerini belirterek, "Bu bienalde, kendimizi ve günümüzün gerçekliklerini karşımıza alarak düşünceye ve sanata eleştirel dirayetleri ile duyumsanan görkemlerini geri kazandırmayı, sanatsal üretim için bağımsız ve dirençli bir geleceğin yalnızca hayal değil inşa da edilebildiği bir alan yaratmayı amaçlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Küratörlerden Liu Ding, sanatsal pratiğinde tarihsel ve güncel bakış açılarına odaklanırken, Carol Yinghua Lu, Pekin'deki Inside-Out Sanat Müzesi'nin direktörlüğü görevini yürütüyor ve çok sayıda uluslararası sanat ödülünde jüri üyeliği yapıyor.

Ücretsiz ziyaret edilebilecek bienalin başlığı, kavramsal çerçevesi ve mekanları gelecek aylarda kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

