1821 Mora İsyanı ve Tripoliçe Katliamı Paneli Düzenlendi
Güncelleme:
Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü, 1821 Mora İsyanı ve Tripoliçe Katliamı üzerine bir panel düzenledi. Panelde, tarihin önemli olayları bilimsel bir perspektiften ele alındı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "204. Yılında 1821 Mora İsyanı ve Tripoliçe Katliamı" paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin yöneticiliğini Enstitü Müdürü Doç. Dr. Sabri Can Sannav yaptı.

Sannav, panelin açılışında, 1821 Mora İsyanı'nın yalnızca Osmanlı Devleti'nin bir bölgesinde çıkan bir ayaklanma değil, Batı'nın desteğiyle şekillenmiş ve Türk varlığını hedef alan bir hareket olduğunu belirtti.

Sannav, 204 yıl önce yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini ifade etti.

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ise Trakya Üniversitesinin Balkan tarihinin gerçekliklerini bilimsel bir çerçevede ele almayı ve bu alanda kalıcı bir akademik perspektif oluşturmayı hedeflediğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından panelistler Prof. Dr. Levent Kayapınar, Prof. Dr. Ali Fuat Örenç ve Doç. Dr. Bülent Akyay, Mora İsyanı ve Tripoliçe Katliamı'nı, Osmanlı arşivleri ile Yunan ve Batı kaynaklarını karşılaştırarak değerlendirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
500
